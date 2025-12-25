Adani su Hojlund: "Quattro mesi fa dicemmo una cosa. Ora la dicono tutti"

Nel corso del podcast Viva el Futbol si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani ha così commentato il match: "Hojlund? Quattro mesi fa abbiamo detto che era il nuovo Lukaku, ora lo dicono tutti. Ma lui è come quello dell'Atalanta o è migliorato? No, è migliorato. A Napoli è arrivato a settembre e si è fermato per un mese, però ora non si marca, è il centravanti ideale per tutti.

Io tutte le volte che vedo Conte allenare imparo una cosa nuova. Ci sono allenatori che ti migliorano e fanno bene ovunque vadano. Sono dei top manager. Il suo Napoli a Riyadh ha giocato due partite da squadra speciale".