Adani su Hojlund: "Quattro mesi fa dicemmo una cosa. Ora la dicono tutti"

Adani su Hojlund: "Quattro mesi fa dicemmo una cosa. Ora la dicono tutti"
Oggi alle 14:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Nel corso del podcast Viva el Futbol si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani ha così commentato il match: "Hojlund? Quattro mesi fa abbiamo detto che era il nuovo Lukaku, ora lo dicono tutti. Ma lui è come quello dell'Atalanta o è migliorato? No, è migliorato. A Napoli è arrivato a settembre e si è fermato per un mese, però ora non si marca, è il centravanti ideale per tutti.

Io tutte le volte che vedo Conte allenare imparo una cosa nuova. Ci sono allenatori che ti migliorano e fanno bene ovunque vadano. Sono dei top manager. Il suo Napoli a Riyadh ha giocato due partite da squadra speciale". 