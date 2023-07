ADL al Pres. Abruzzo: "Non fare promesse al posto mio, la Champions è fortuna!"

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del ritiro di Castel di Sangro e della scorsa stagione

A margine dell'evento di presentazione (qui per rileggere il live) del francobollo celebrativo del terzo Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del ritiro di Castel di Sangro e della scorsa stagione:

"Questa cosa con l'Abruzzo è nata grazie al Covid perché ci furono chiusi le porte dell'altrove. Io mi misi in macchina e venni a Castel di Sangro. La conosceva perché litigavo sempre con l'esercente che programmava l'unico cinema che era qui, perché era un gran divoratore e durante le festività natalizie voleva fare più film possibili, togliendo presto il mio che guadagnava l'iradiddio. Abbiamo fatto quest'accordo che ci vede qui legati per 12 anni, di cui ne abbiamo già consumati tre, questo è il quarto, ne rimangono altri 8. Ringrazio Marsilio perché non era facile prendersi questa responsabilità durante il Covid. E' stato anche contrastato da politici con colori diversi, ma questa è una roba tutta italiana. Quando questo Paese smetterà di mettere lacci e laccioli a chi è al Governo sarà un paese migliori. Tu poi (rivolgendosi a Marsilio, ndr) non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions... La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui (in gola, ndr), mi è rimasto chissà dove...".

