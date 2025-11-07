ADL attacca: "Manfredi e Cosenza non sanno nulla di calcio! Ecco come voglio lo stadio"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis torna a punzecchiare Comune e istituzioni, affrontando il tema stadio durante il Football Business Forum alla Bocconi (qui l'intervista completa): "Le autorità sono i più grandi nemici del calcio. Serve flessibilità: gli immobili intorno agli stadi garantirebbero rendite, come successo all’Arsenal. Visitai l’Emirates: 200 salottini, 60.700 posti e case costruite intorno per rientrare dall’investimento".

Non manca la stoccata al Comune: "Quando Inter e Milan incassano 14 milioni a serata, noi arriviamo a 3. E poi devo comprare giocatori da 50-60 milioni. Obiettivo? Uno stadio da 70mila posti, con 100 skybox e parcheggi veri. Manfredi e Cosenza non sanno nulla di calcio".