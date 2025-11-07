Magoni: "Vedo Conte nervosetto, gli consiglierei una gita a Marechiaro per rilassarsi"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Oscar Magoni, doppio ex di Bologna e Napoli: “Il Bologna sta bene, il Napoli invece deve ancora trovare l’assetto migliore. Ha ancora un po ' di infortuni, forse sulla carta il Bologna sta un pò meglio. In questa intervista devo stare molto attento perché ho giocato 118 partite col Napoli e 118 partite col Bologna! Noi nel 96-97 abbiamo fatto due semifinali di coppa Uefa per cui qualche risultato buono lo abbiamo fatto, eravamo forti, ma la squadra di oggi è migliore. E’ una bella realtà questo Bologna. Mi pare che non abbia avuto grossi scossoni, ha fatto inserimenti mirati e cambiato poco mentre il Napoli ha cambiato tanto e ancora non ha trovato il giusto equilibrio.

I giocatori del Napoli sono di primissima fascia e tutti potrebbero giocare nel Bologna, Orsolini invece starebbe benissimo nel Napoli. Nel calcio di oggi si gioca tanto e ci si allena di meno ed è naturale che poi i giocatori si facciano male. Tra Conte e Italiano dico che da lontano e senza conoscere le dinamiche interne, vedo Italiano tranquillo e Conte nervosetto, con dichiarazioni al veleno o in codice quando per esempio dice che il Napoli dà fastidio a qualcuno. Consiglierei a Conte un pomeriggio di relax, una gita a Marechiaro in piena serenità. Il Napoli però ha un grandissimo dirigente e mi riferisco ad Oriali, una persona diretta, sincera ed è un uomo che sa tenere bene gli equilibri”.