Cassano: "Lucca mezzo giocatore, ma Hojlund deve svegliarsi! Senza KDB non è più lui..."

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto a 'Viva el Futbol' e si è soffermato sulle ultime prestazioni del Napoli, a cominciare da quella con l'Eintracht: "Il Napoli meritava di vincere con l'Eintracht Francoforte, ha fatto una partita seria. Hojlund? Dopo l'infortunio non è lui, ma deve darsi una mossa perché quello che sta in panchina è uno che si caga addosso, è mezzo giocatore.

Ai tanti incompetenti voglio dire che stranamente, da quando Hojlund è rientrato e non gioca con De Bruyne, non fa. Abbiamo una sola superstar, diciamo insieme a Modric, in Italia. E qualche cogl**ne cosa dice? Che è un problema... Ma cambiate mestiere! Lasciate stare il calcio, lasciatelo a chi ne capisce invece di rubare lo stipendio".