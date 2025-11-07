Chiariello: "Per Conte Lukaku è insostituibile! Giovane vice-Politano? Ma è una punta..."

vedi letture

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Crc e ha commentato diversi temi. Riguardo l'ipotesi Giovane dell'Hellas Verona come possibile vice-Politano, la risposta è netta: "No, decisamente. È un calciatore promettente, ha buone qualità, ma la sua posizione è quella di punta centrale, non di esterno offensivo. Al Verona gioca in coppia con Orban in attacco. Non ha le caratteristiche dell'ala destra pura."

Lukaku? L'infortunio di Lukaku non ha lasciato tranquillo Conte, nonostante l'arrivo di Hojlund. Nella visione tattica dell'allenatore, infatti, Lukaku viene considerato un elemento insostituibile per la manovra e il gioco corale del Napoli".