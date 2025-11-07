ADL, messaggio a Ceferin e Infantino: "Attenti a fare questa cosa, così restiamo in pochi!"
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di stadio (e non solo) dal palco del Football Business Forum organizzato oggi in SDA Bocconi: "La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. Ho parlato con Saviano e mi ha detto: Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club. Prima di fare dei club uno dice, dove andiamo?
Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Perché poi rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve. Che facciamo i nuovi stadi se poi gli altri non ci sono. Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco".
