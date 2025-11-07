ADL, messaggio a Ceferin e Infantino: "Attenti a fare questa cosa, così restiamo in pochi!"

Oggi alle 16:20
di Pierpaolo Matrone

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di stadio (e non solo) dal palco del Football Business Forum organizzato oggi in SDA Bocconi: "La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. Ho parlato con Saviano e mi ha detto: Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club. Prima di fare dei club uno dice, dove andiamo?

Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Perché poi rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve. Che facciamo i nuovi stadi se poi gli altri non ci sono. Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco".