ADL: "Napoli non sa vendere se stessa fuori dai confini, manca sfacciataggine"

Aurelio De Laurentiis torna a far rumore. Intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, il presidente del Napoli ha lanciato un appello diretto alle istituzioni, parlando senza filtri della necessità di una svolta strutturale per la città: "Le Sovrintendenze non devono metterci i bastoni tra le ruote", ha dichiarato, invitando a superare vincoli e resistenze che frenano il rinnovamento.

Il presidente ha poi criticato la scarsa capacità di promuoversi della città: "Napoli non sa vendere se stessa fuori dai confini. Ci manca la sfacciataggine necessaria. Ora abbiamo un sindaco che può coltivare ambizioni importanti, anche nazionali, e questo può accelerare i processi decisionali". Ampio spazio anche al tema innovazione, con un nuovo affondo al calcio italiano: "Lo rimprovero da anni: è troppo prudente, troppo immobile. Bisogna rischiare e cambiare, anche a costo di essere impopolari".