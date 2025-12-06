Spalletti su Napoli-Juve: "Ci sono partite che rimangono per sempre..."

Quant'è importante la partita di domani? Una delle domande poste a Luciano Spalletti alla vigilia del big match tra Napoli e Juventus. L'allenatore bianconero ha risposto così: "Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Ci sono partite che valgono 3 punti e poi si disperdono. Poi ci sono partite che rimangono per sempre e questa per noi potrà dire tanto, perciò gli dedicheremo tanto".

Quanto è importante arrivare alla partita di domani con 3 vittorie consecutive? "La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere le partite. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo bellissimo, ma arriviamo con più fiducia. È importante vedere che in allenamenti si vanno ad acchiappare cose nuove. Questo è fondamentale e mi dà fiducia".