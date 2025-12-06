ADL: "Proposi di portare la Formula 1 a Napoli con un circuito migliore di Montecarlo"

Aurelio De Laurentiis torna a far rumore. Intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, il presidente del Napoli ha lanciato un appello diretto alle istituzioni, parlando senza filtri della necessità di una svolta strutturale per la città: "Le Sovrintendenze non devono metterci i bastoni tra le ruote", ha dichiarato, invitando a superare vincoli e resistenze che frenano il rinnovamento.

Dal calcio ai motori, De Laurentiis ha rivelato un vecchio retroscena: "Alla Iervolino dissi: proviamo a portare la Formula 1 a Napoli". E ha rilanciato l’idea di una gara cittadina: "Il nostro golfo è unico. Con i droni potremmo mostrare al mondo immagini straordinarie, da Pompei a Capri. Napoli potrebbe ospitare un circuito migliore di Montecarlo".

Infine, ha accolto con entusiasmo l’ipotesi Formula E: "È un primo passo, ma non bisogna fermarsi. Napoli deve restare unita. Chi dice che qui non si può fare niente sbaglia: siamo al centro del Mediterraneo e dobbiamo tornare a dimostrarlo".