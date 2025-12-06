De Giovanni: "Dovremmo studiare l'allineamento delle stelle prima di questo Napoli-Juve"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “La settimana di Napoli-Juventus l’avremmo voluta affrontare con forze diverse. L’allineamento delle stelle sarebbe da studiare, perché siamo senza centrocampisti e Conte era già riuscito a trovare un rimedio notevole alle precedenti defezioni. Già con l’organico pieno trovare un sostituto di Lobotka è impossibile, a maggior ragione con tutti questi infortuni, e il Maradona sarà chiamato a fare ancora di più se possibile per aiutare la squadra.

Se Vergara fosse un centrocampista centrale credo che Conte avrebbe scelto sicuramente lui come sostituto dello slovacco. Ma neanche Elmas è un centrocampista di ruolo quindi McTominay dovrà poi limitare le sue incursioni. Il Napoli dovrà cercare di mantenere il pallone nella metacampo della Juventus, perché i bianconeri davanti hanno tante individualità che possono metterti in difficoltà. Forza Napoli, soprattutto nella prospettiva di una partita che non sarà mai come le altre”.