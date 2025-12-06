Fassone: "Con Spalletti la Juventus sicuramente proverà a lottare per lo Scudetto"

vedi letture

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La Juventus sta pagando dei cambiamenti societari importanti, veniva da anni di vittorie con Andrea Agnelli. Anche nei direttori sportivi e negli amministratori non riescono a trovare stabilità.

Spalletti cercherà di far rialzare la testa alla Juventus, e sicuramente proverà a portarla a lottare per il titolo”.