Podcast Paganin: "Se il Napoli vince, la Juve abbandona ogni sogno di gloria"

L'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli-Juve partita verità:

"Se vince il Napoli, la Juve abbandonerebbe ogni sogno di gloria e deve rimanere attaccata però al passo Champions. A centrocampo oggi diventa determinante, vinci con i gol dei centrocampisti un campionato, la Juve per ora non ha elementi del genere, che ti portano punti. Segnano poco. Oltre alla qualità nel palleggio, manca che segnino poco. E poi manca Viahovic, che è più forte rispetto agli altri due, anche sotto l'aspetto della personalità. Contro il Napoli però diventa determinante, è una partita spartiacque della stagione".

La Lazio manda fuori dalla Coppa Italia il Milan:

"Al Milan manca ancora qualcosa, il centravanti, per essere da titolo. Lo si è visto anche ieri sera. Il Milan non ha una prima punta, ha Leao che però ha giocato spostato a sinistra. Così è penalizzante. Il Milan sta soffrendo questo, manca quel giocatore che in una stagione ti risolve certe partite con i gol. Manca uno che ti può garantire tanti gol".

Lazio ordinata, mentre il Milan vive molto sugli episodi: è così?

"Le squadre di Allegri sono organizzate in difesa, in quella offensiva lascia più libertà di decidere ai giocatori. Sarri invece dà un input preciso, un copione da seguire. Nel Milan viene lasciato più spazio ai giocatori. Ha giocato Jashari, che è ancora un po' indietro rispetto a Modric. Ha fatto bene come costruzione di gioco e personalità, manca ancora la qualità in alcuni palloni".