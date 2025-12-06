Bianchi: "Sono stupito dal Cagliari, contro il Napoli ha giocato molto bene"

L'attaccante Rolando Bianchi è intervenuto ai microfoni di TuttoCagliari.net e tra i vari temi ha parlato anche dell'ultimo match di Coppa Italia contro il Napoli: "Sono favorevolmente impressionato dal Cagliari di quest'anno. È vero che avrebbe potuto fare qualche punto in più, ma ha perso praticamente subito la sua punta di diamante Andrea Belotti. In Coppa Italia col Napoli ha giocato molto bene. Pisacane sta facendo un ottimo lavoro; ci vuole anche un po' di pazienza, perché la squadra è decisamente giovane. Il tecnico napoletano può contare su alcuni elementi di assoluto valore, come ad esempio Sebastiano Esposito e Marco Palestra.

Personalmente sono convinto che il Cagliari raccoglierà i suoi frutti, perché il mister sta dando una chiara identità tecnico-tattica alla squadra. Poi non dimentichiamoci che la dimensione attuale della compagine isolana rispecchia fedelmente la posizione di classifica occupata dai rossoblù: in serie A ci sono molte squadre tecnicamente più forti".