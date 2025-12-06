Juventus, Spalletti a Dazn: "Mio rapporto con Napoli è immortale, ma ora guardo avanti"

Alla vigilia del grande appuntamento tra Napoli e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, preparando l’ambiente a una serata che per lui avrà un valore speciale. Il tecnico bianconero, che torna per la prima volta da avversario nello stadio dove ha vinto lo Scudetto, non nasconde l’emozione: "Affrontiamo una squadra forte, i campioni d’Italia, che anche quest’anno stanno dimostrando qualità e struttura. Al Maradona troveremo un ambiente caldissimo, conosco bene la sua forza, ma so anche che i nostri 2.500 tifosi sapranno darci energia per giocarcela alla pari".

Spalletti ha ricordato il suo legame con la città: "A Napoli ho trascorso due stagioni meravigliose. Ho condiviso tanto con la gente, ho conosciuto persone splendide che porterò sempre nel cuore. Ma la nostra professione ci impone di guardare avanti: domani saremo avversari. Certi rapporti restano immortali, e quello con Napoli lo sarà per sempre".

Capitolo formazione: l’assenza di Vlahovic apre scenari diversi in attacco. "La sua mancanza può diventare un’opportunità per altri. Non solo per David e Openda: spero di dare spazio a più giocatori possibili, ho bisogno di tanti titolari. David e Openda sono forti, stanno crescendo e mi aspetto che spingano ancora oltre, perché hanno potenzialità superiori a ciò che hanno mostrato".