Spalletti, l'amico: "L'ho sentito, per lui emozione unica tornare a Napoli"

Carmine Esposito, ex attaccante dell'Empoli di Luciano Spalletti, del quale è tutt'ora grande amico, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per commentare il big match contro il Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Spalletti torna a Napoli da allenatore della Juve: vi siete sentiti?

"Sì, ci siamo sentiti e per lui sarà un'emozione unica. Credetemi. Oltre a essere un grande allenatore, Luciano è un grande uomo, un uomo pieno di valori. Spero che il Maradona si alzi in piedi per applaudirlo domenica".

Uno storico scudetto in azzurro ieri, tanta voglia di rilanciare i bianconeri oggi: possiamo definirlo il 'derby di Luciano' secondo lei?

"Più che derby di Luciano, dico che per noi napoletani conta vincere contro la Juventus. Spalletti è un professionista e dopo il fischio d'inizio penserà solo alla sua squadra, ma io che lo conosco bene so che vivrà un'emozione difficile dentro di sé durante questa sfida al suo passato".

Napoli e Juve si contenderanno fino alla fine anche lo scudetto?

"Non penso che questa Juve possa inserirsi nella corsa scudetto, lo dico sinceramente. Come favoriti per la vittoria del titolo, vedo il Napoli di Conte, l'Inter di Chivu e il Milan di Allegri".