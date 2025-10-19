ADL svela: "Provai a fare tre squadre in MLS, ecco perché poi ho rinunciato"

Aurelio De Laurentiis, dagli Stati Uniti dove ha presenziato al Niaf/De Laurentiis Film Prize, ha concesso un'intervista a CBS Sports parlando di affari e visioni. Il patron azzurro ha rivelato un retroscena: quindici anni fa fu vicino a fondare ben tre squadre in America, a Las Vegas, Detroit e Philadelphia. L'idea sfumò a causa del sistema 'chiuso' della MLS: "Quindici anni fa avevo provato a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia. Poi però ho visto che la vera competizione, tipo quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, bisognava anzi prestare i giocatori alle altre squadre e per entrare era previsto un contributo iniziale eccessivamente caro, circa 300 milioni di dollari. Insomma era un’idea molto intelligente per chi l’aveva inventata, non per chi dovesse partecipare".

Il presidente non si è tirato indietro sulla situazione del calcio italiano: "È arrivato il momento di guardare al futuro, senza paura di cambiare" ha tuonato ADL, riferendosi alla necessità di riformare sia le regole del gioco che il format del campionato. Un monito chiaro ai vertici, ribadendo la sua filosofia pro-innovazione.