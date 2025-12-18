Silenzi non ha dubbi: "La Supercoppa andrà al Napoli"

Andrea Silenzi, ex attaccante del Napoli, ha debuttato con la maglia azzurra segnando 2 gol e fornendo un assist nel 5-1 contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, fa il suo pronostico sul trofeo che verrà assegnato a Riyadh, mettendo i partenopei come favoriti, anche "per colpa" dell'affetto che nutre per la città e per i tifosi: "Ho potuto godermi una umanità forte e una passione smisurata".

Per l'ex centravanti la sfida tra Napoli e Milan è un po' la sua partita perché è amico di Massimiliano Allegri, oggi alla guida dei rossoneri. Alla rosea però ammette: "Non lo sento da anni, non abbiamo mai giocato insieme, ma nacque questa simpatia, che si sviluppò pure in vacanza, dove ci ritrovammo casualmente. Lui è sportivo, non si arrabbia se dico che tifo Napoli".

Tra le domande che gli vengono poste, ce n'è una anche sugli attaccanti. Tra i calciatori che ricoprono quello che fu il suo ruolo e ora militano nel Napoli, Silenzi sceglie Rasmus Hojlund, ex Manchester United e Atalanta: "Mi piace il suo rapporto con il gol, la sua capacità di affondare". Finora in stagione ha segnato 4 reti in Serie A e 2 in Champions League.