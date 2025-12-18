Da Milano, Ordine: "Milinkovic-Savic, che pericolo scampato per noi!"

Il giornalista Franco Ordine su Milan News parla di quando in estate i rossoneri avevano pensato a Milinkovic-Savic per la porta. "Nell’estate scorsa, quando Maignan fu vicino al Chelsea per poi restare fermo accogliendo le richieste di Allegri e del suo preparatore, il Milan -attraverso Tare- si era mosso per cercare sul mercato un sostituto. E le ricerche avevano portato il ds rossonero a puntare su Milinkovic-Savic per una serie di motivi, tra questi anche la conoscenza del fratello ai tempi della Lazio.

A giudicare dal rendimento avuto fin qui dal portiere ex Toro nel Napoli di Antonio Conte, ripeto il giudizio precedente: scampato pericolo".