Alvino: "Supercoppa coinvolge anche squadre che non meritano di esserci"

"Fa strano dire semifinale di Supercoppa, che solitamente era una finale, ma questa nuova formula allarga anche a chi non lo merita la partecipazione a questo trofeo". Lo ha detto il giornalista Carlo Alvino questa mattina in diretta a Radio Crc.

"La partita col Milan è molto stuzzicante, c'è da raggiungere subito la finale di lunedì. Il Napoli vuole vincere, non c'è nessuna idea strana o particolare. Ci riferiamo ovviamente ai novanta minuti. Speriamo senza i rigori. Ci sarà qualche cambio di formazione, come il ritorno dopo tanto tempo di Politano che vuole tornare a essere protagonista e il simbolo della resilienza di noi napoletani. Con Politano potrebbe esserci qualche cambiamento, ma non di modulo, lo ha detto Conte, ma come posizionamento di qualche calciatore. Staremo a vedere, Conte è bravissimo, non ci sono indiscrezioni molto forti ad eccezione di Politano".