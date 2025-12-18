Tmw: "Il Napoli lavora per dare a Conte il nuovo McTominay"

vedi letture

Lorenzo Di Benedetto su Tmw nel suo editoriale parla delle prossime mosse dei club italiani sul mercato. Si parla ovviamente anche del Napoli. "Manna è alla ricerca di un colpo a centrocampo, visti gli infortuni di De Bruyne e Anguissa che hanno penalizzato tantissimi Antonio Conte, e il nome, ormai da tempo in cima alla lista del dirigente è quello di Kobbie Mainoo, inglese classe 2005. I Red Devils, per ora, non sembrano intenzionati a lasciarlo partire ma la volontà del calciatore è quella di lasciare Manchester.

II braccio di ferro andrà avanti, ma le sensazioni, a patto che De Laurentiis faccia l'ennesimo sforzo economico, è che alla fine si possa arrivare a dama. Mainoo rappresenterebbe un colpo simile a quello che ha di fatto portato il quarto Scudetto al Napoli: quello relativo a Scott McTominay che come tanti prima e dopo di lui sono tornati ad essere dei veri campioni una volta lasciato lo United dove da anni ormai è in atto una crisi senza fine".