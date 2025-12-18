Bacconi punge Conte: “3 gare di fila e non ruota, doveva farlo già da Lisbona”

vedi letture

Adriano Bacconi, match analyst, ha parlato del Napoli nel corso di un intervento ai microfoni di Sportitalia: "Sul Napoli dobbiamo fare un ragionamento più complesso dopo la sconfitta di Udine. In tre partite Conte non è riuscito mai a ruotare i giocatori, l'unico calciatore diverso schierato a Udine è Spinazzola. Troppo poco".

Se guardiamo i subentrati, tutti loro avrebbero potuto dare di più di quelli che hanno giocato. Ma non con l'Udinese, io dico ancora prima. Col Benfica dovevano ruotare perché la sconfitta con l'Udinese è la coda lunga del mancato turnover a Lisbona. Lucca, Politano e Vergara dovevano giocare al Da Luz".