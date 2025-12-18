Capuano tuona: "Napoli depresso! Conte, i top club giocano ogni 3 giorni senza rompere le palle!"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia e tra i vari temi ha parlato del Napoli di Antonio Conte: "Nel primo mese e mezzo di stagione vinceva qualche partita in più rispetto ad oggi, ma giocava malissimo e aveva completamente perso l'identità dell'anno scorso. Si era incartato nei quattro centrocampisti messi tutti insieme in campo, aveva lasciato in panchina un mercato costato un sacco di soldi sugli esterni - perché il Napoli in estate era stato pensato per avere gli esterni -, e quindi erano stati fatti degli investimenti...

Poi dopo ha cominciato a perdere in sequenza. Io impazzisco, noi da mesi seguiamo il Napoli come se fosse un paziente unico all'interno del calcio europeo di alto livello, come è giusto che il Napoli immagini di essere: tutti i primi 30 club d'Europa hanno questo benedetto problema che devono giocare ogni tre giorni, farlo con ritmo, cercare di vincere... hanno delle rose più o meno uguali a quelle del Napoli, e lo fanno senza rompere le palle a nessuno! Lo dico in francese perché qui c'è la chiave di tutto: non è possibile che da luglio l'allenatore della squadra Campione d'Italia racconta la stagione che andava a fare come un'impresa per riuscire a rimanere ad alto livello. Per me il Napoli è una squadra che dall'inizio di questa stagione gioca depressa".