Ag. Caprile: "Elia felice di vedere il Napoli in alto, è legato a quei colori!"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile: “La convocazione di Caprile? Ci speravo e sono contento. Elia dà sempre dimostrazione di equilibrio e continuità di rendimento. Caprile e quel gol? Sono quelle palle che la prendo io la prendi tu, Elia l’ha presa col ginocchio, è andata a finire sui piedi. E’ stato un flipper che può capitare in area, purtroppo è capitato subito e ha messo in salita la partita del Cagliari. Elia è felice di vedere il Napoli in alto perchè è legato a quei colori, ma è chiaro che il suo pensiero è sul Cagliari, è concentrato per raggiungere l’obiettivo.

Il campionato si è un pò aperto, ma l’Inter resta la squadra più forte e quindi credo che il destino sia ancora saldamente nelle mani dell’Inter. Poi, il calcio riserva sempre sorprese e mancano gare e punti, ma la distanza comunque c’è. E, prendere 6 punti ad una squadra forte come l’Inter non sarà facile. Anche l’anno scorso l’Inter è andata in difficoltà e il Napoli ne ha approfittato per cui non bisogna mai dormire sonni troppi tranquilli.

Elia l’anno scorso subito mi disse che il Napoli era forte e avrebbe vinto lo scudetto. Ha percepito subito la forza del gruppo e dell’allenatore e si è avverato ciò che mi disse nel ritiro estivo.

Il futuro di Caprile? Mi concentrerei sul presente perchè in questo momento la cosa più importante è che Elia continui a fare il suo campionato e che il Cagliari raggiunga gli obiettivi prefissati. Poi se il giocatore è attenzionato da vari club di un livello più alto del Cagliari magari sì, è così, ma essere attenzionati è un conto, poi mettersi lì a discutere e chiuderla è altro conto”.