Padovan fa sperare il Napoli: "Se l'Inter continua a frenare va in loop negativo e non risale più"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Vorrei sapere Chiesa cos’ha! Ha rifiutato 2 volte la convocazione, adesso l’accetta e poi non sta bene. Davvero un mistero e chissà perchè Gattuso si ostini per lui e con lui. Faccio davvero fatica a capire. Il primo turno, quello di giovedì a Bergamo credo che lo passiamo, poi chissà. Sento dire a tutti che non vogliono andare in Galles, ma credo che il Galles credo sia più debole della Bosnia.

Zaniolo a Udine fa il suo mestiere con professionalità, tranquillità ed educazione. E’ cambiato rispetto allo scapestrato conosciuto a Roma o in Turchia o all’Atalanta. Il ragazzo sta cercando di recuperare posizioni e lo arei chiamato. Zaniolo e Bernardeschi, perchè mi sembrano in forma. Mi rafforzerei di più sugli esterni perché è lì che crei superiorità numerica.

2 pareggi in 3 partite è più di un campanello d'allarme per l’Inter. Questa squadra è in grande difficoltà perchè non ha Lautaro, perchè alcuni a centrocampo sono scoppiati, Zielinski su tutti, perchè Çalhanoğlu non è più tornato quello di prima, vari fattori. Se l’Inter continua a frenare, va in loop negativo e non risale più”.