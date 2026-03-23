Bucchioni: "Non lo dirà mai, ma Conte è quello che crede di più alla rimonta scudetto"
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Tornando alla corsa scudetto, la giornata di Pasqua può diventare un altro spartiacque. Questo il pensiero di Enzo Bucchioni, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb scrive: "L’Inter ospita la Roma che vuole rimanere agganciata al treno-Champions. Poi fuori casa avrà il Como che regala spettacolo e crede davvero nell’Europa. Altissimo rischio.
E’ vero però che nella prossima si affrontano anche Napoli e Milan, non mi sembra gara da pareggio. Il Milan deve recuperare in fretta Leao e qualche energia, il Napoli i suoi infortunati li sta rimettendo in campo e Conte ha già messo gli occhi della tigre. Non ve lo dirà mai, ma forse quello che crede più di tutti nella rimonta è proprio l’allenatore del Napoli che ha il calendario più facile".
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