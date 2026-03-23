Viviano contro Maresca: "Se ha difficoltà ad arbitrare il Napoli non può fare il Var di Inter e Milan"

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Emiliano Viviano, ex portiere e tifoso della Fiorentina, è intervenuto negli studi Mediaset a Pressing, parlando così del fatto che Maresca sia stato al VAR durante la partita che i viola hanno pareggiato 1-1 contro l'Inter: "Ha dichiarato che si trova in difficoltà ad arbitrare il Napoli, quindi in questo momento non dovrebbe essere VAR e AVAR di Inter e Milan. Non ce lo inventiamo, l'ha dichiarato lui".

Cesari fa vedere il rigore concesso alla Juventus per mani di Idzes contro il Sassuolo e Viviano sbotta con gli arbitri: "Ci diranno che questo è rigore netto. Quindi, 30 centimetri di distanza, Idzes che viene strattonato, fuori equilibrio, con una palla che sarebbe finita a un giocatore del Sassuolo, è rigore netto. Quell'altro crossa da 40 metri, palla che finisce a Thuram a porta vuota, da solo, non è rigore. Impazzisco!".