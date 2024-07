Ag. Di Lorenzo: "ADL non c'entra, fu una sciagura di Calzona quel cambio con 50mila fischi!"

vedi letture

Tra i motivi che hanno portato al malumore di Di Lorenzo l'agente Mario Giuffredi è tornato a citare la sostituzione di Calzona

Nella conferenza stampa odierna, tra i motivi che hanno portato al malumore di Di Lorenzo l'agente Mario Giuffredi è tornato a citare la sostituzione di Calzona nell'ultima partita:

"Poi è arrivato il momento di Napoli-Lecce. Non ricordo un capitano che venga sostituito a tre minuti dalla fine in una squadra già contestata per un'annata bruttissima, prendendosi i fischi di 50 mila persone. Prendersi i fischi individualmente ha un dolore totalmente diverso dai fischi che ti prendi col resto della squadra. E' stato un altro episodio angosciante per il ragazzo. Sono convinto che l'episodio di Napoli-Lecce non sia dovuto alla strategia del presidente De Laurentiis, ma è dovuto a un allenatore che ha fatto una roba neanche nella fantasia più assoluta si può pensare di fare. Una sciagura del signor Calzona. Il presidente non c'entra niente. Ma anche in quell'occasione il ragazzo si sarebbe aspettato che qualcuno spendesse due parole e suo fare".