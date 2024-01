Ag. Di Lorenzo corregge il tiro: "Mie parole mal interpretate, non voglio portarlo via"

"A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni". Si era espresso così ieri Mario Giuffredi parlando delle critiche a Giovanni Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

"A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni". Si era espresso così ieri Mario Giuffredi parlando delle critiche a Giovanni Di Lorenzo, suo assistito, aggiungendo poi: "Io sono un po’ str***o e in estate potrei fare anche scelte differenti. Mi riferisco al mondo Napoli in generale". Oggi il procuratore tra gli altri anche di Mario Rui, Politano e Gaetano ha corretto il tiro a 'Radio Napoli Centrale':

"Mi dispiace ma è stato interpretato male quello che ho detto. Non ho detto quelle cose facendo intendere di volerlo portare via da Napoli. Noi abbiamo rinnovato il contratto 4-5 mesi fa, se l'abbiamo fatto è perché vogliamo rimanere a vita. Io sono tifoso del Napoli, sono napoletano. E' giusto che quando le cose vanno male i calciatori si prendano i fischi e le critiche e i miei calciatori, come Giovanni, sono propensi a farlo e a metterci sempre la faccia, nel bene e nel male".