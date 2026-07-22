Troise: "Ko con l'Arezzo conta poco, ma i segnali non vanno sottovalutati"

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Ciro Troise analizza Napoli-Arezzo: difesa da sistemare, dubbi su Rafa Marin e aggiornamenti sul mercato azzurro.

Il giornalista Ciro Troise ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: "La sconfitta per 1-3 conta poco, siamo al 22 luglio. Dei segnali, però, vanno colti. Questa squadra non ha ancora la traccia avviata, e ha dei problemi su cui si deve intervenire. La serenità va bene, però bisogna darsi una svegliata. Ci sono delle falle in fase difensiva e in fase di costruzione. Il Napoli, tranne qualche palla inattiva, nel primo tempo ha prodotto poco o nulla. Era impensabile credere che Allegri in sei giorni risolvesse i problemi. Bisogna cogliere le cose che non vanno e risolverle. Mi soffermerei molto su cosa può dare come indicazione quest'amichevole. Ci sono giocatori che vanno valutati. Rafa Marin? Se dovesse iniziare la stagione da titolare, sarei preoccupato.

Hasa e Zerbin sono diretti verso il Frosinone a titolo definitivo, dovrebbero portare nelle casse del Napoli 4 milioni. Il Frosinone cerca anche Cheddira. Iaccarino va all'Arezzo a titolo definitivo. Ambrosino domani fa le visite mediche con il Modena.

Il Napoli in partita con l'Arezzo ha provato le stesse idee provate in rifinitura. Però quando la squadra di Bucchi usciva bene c'erano delle praterie. Si fa fatica dopo qualche giorno di preparazione, ma è anche vero che c'è qualche falla. Quasi tutte le partite della stagione seguiranno un copione chiaro, il Napoli dovrà fare la partita con la difesa alta. Mi chiedo se Rafa Marin è un giocatore che può fare questo tipo di calcio, con la necessità di scappare dietro.

Buongiorno sarà out almeno 3 mesi, poi ci vorrà del tempo per rientrare in forma. Magari le cose ad agosto cambieranno sul mercato".