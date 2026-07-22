Del Genio: “433 troppo basic, leggibile e non moderno. Cosi dipendi dai singoli”

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Paolo Del Genio analizza Napoli-Arezzo: critica la costruzione del gioco e boccia l'ipotesi Lindstrom.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, giornalista Paolo Del Genio ha analizzato la sconfitta del Napoli nel primo test amichevole in Val di Sole contro l'Arezzo: "Mancano molti nazionali, senza pensare al mercato, e credo 5/6 acquisti, resto su questa mia idea, non per questa sconfitta.

Sulla partita: ho elogiato alcune cose provate in allenamento. Su una pressione buona fatta dall’Arezzo a me non è piaciuto 433 basic, leggibile, senza sviluppi moderni. Anche col 433 si esce 2-3-5, qui gli esterni aspettavano bassi. C’è stata una scarsa costruzione. Se il calcio sarà questo siamo in mano solo al talento dei singoli. Oppure poi si farà qualcosa di diverso.

Lindstrom? Un conto è dire la cronaca che ha fatto bene degli allenamenti, un altro è se mi chiedi se deve far parte del Napoli. Ma non ci penso neanche, sono due anni che gioca male se oggi giocava bene non cambiava il giudizio”.