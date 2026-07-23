Riquelme, il rammarico per un Cavani non al top: "Ma che orgoglio vederlo al Boca"

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Riquelme ha dichiarato: "È un peccato non averlo potuto avere qualche anno prima, quando aveva meno problemi fisici e meno infortuni".

Il presidente del Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ha parlato con grande affetto dell'esperienza di Edinson Cavani in maglia xeneize, esprimendo però anche un pizzico di rammarico per non aver potuto contare sull'attaccante uruguaiano nel pieno della sua carriera.

Le parole di Riquelme su Cavani

Intervenuto ai microfoni di TyC Sports, Riquelme ha dichiarato: "È un peccato non averlo potuto avere qualche anno prima, quando aveva meno problemi fisici e meno infortuni. All'inizio tutti parlavano del suo modo di giocare, di come proteggeva il pallone e di tante altre qualità. Per me è stato meraviglioso vederlo in campo: le partite che ha giocato mi hanno dato grande piacere. Avrei voluto averlo con noi molto più a lungo, ma il calcio è anche questo. Nessuno potrà mai togliermi l'orgoglio di aver avuto Cavani al Boca".