Manna sul difensore: "Pensavamo di essere coperti, ora valutiamo! Su Gila..."

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della questione difensore: "L'infortunio di Alessandro ci ha colto un po' alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall'anno scorso, sta facendo un lavoro conservativo, dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro.

Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo valutando, è un'assenza pesante, per noi è un elemento di primo livello, aspettiamo Beukema, ma non abbiamo fretta. Gila è un giocatore forte, monitoriamo sempre il mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine".