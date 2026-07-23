Ass. Cosenza: "Sentite oggi Uefa e Figc, vogliono Napoli per Euro2032! Ecco i prossimi passi"

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Edoardo Cosenza, Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del Comune di Napoli, ha parlato dello stadio Diego Armando Maradona.

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Queste le sue dichiarazioni: "L’esito della Conferenza dei Servizi decisoria in merito al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico legato agli interventi di ammodernamento dello Stadio Maradona è che siamo ad uno dei livelli di progettazione richiesto dal codice degli appalti. In realtà si potrebbe già fare la gara per la realizzazione della “Progettazione esecutiva e realizzazione”. Questo è un ulteriore fase per arrivare al Progetto definito e approvato, a questo seguirà una delibera di Giunta di Approvazione di tutto il Progetto.



Stiamo seguendo la linea che stiamo perseguendo da mesi e il nostro obiettivo e l’impegno che ci siamo presi è quello di presentare un progetto definito e approvato entro il 31 luglio a UEFA e FIGC come è previsto per tutti gli stadi italiani e Comuni che vogliono partecipare ad EURO 2032.



La Conferenza dei Servizi è un organismo dove tutti gli enti e servizi comunali come l’ASL e i Vigili del Fuoco devono obbligatoriamente esprimere il proprio parere per legge e giudizi che sono positivi riguardo al progetto. Dopo di che, la Giunta li approverà nei prossimi giorni ed entro il 31 luglio manderemo il progetto dello Stadio con un livello importante di approvazione, oltre ad una relazione di accompagnamento che la UEFA ci ha richiesto e stiamo completando.



Noi ci sentiamo molto spesso con UEFA e FIGC, persino questa mattina li abbiamo sentiti. Abbiamo discusso di alcuni dettagli sulla relazione, niente di rilevante. La FIGC è molto accurata a seguire tutte le progettazioni degli stadi poiché ci tiene che ci siano più progetti di valore. È stata un’interlocuzione normale dove abbiamo chiesto alcune cose sui questionari UEFA dove vanno interpretate alcune frasi.



Il nostro interlocutore principale è Michele Uva perché è sia italiano che membro della UEFA. Ci sono anche due dirigenti svizzeri neutrali che quando abbiamo presentato il progetto dello Stadio hanno apprezzato molto, forse apprezzano tutti. La decisione definitiva verrà presa ad ottobre, ma la mia sensazione è che vogliono Napoli come Roma e Milano tra gli stadi che ospiteranno l’europeo.



Se devi fare un europeo in Italia come fai a tenere fuori Napoli? Napoli è un pezzo dell’Italia importante. Chi ha visto il progetto tra cui lo stesso Ministro Abodi compreso ha apprezzato. Spero sia una sorpresa anche per gli stessi napoletani poiché nel progetto c’è un po’ di quell'essere identitario che sentiamo molto noi che frequentiamo la Curva. In poche parole: sarà uno stadio identitario!



Io sono molto orgoglioso del nostro Progetto. Io ho molta stima dei Gruppi organizzati di tifosi e dei coordinatori e dei riferimenti dei gruppi poiché vado in Curva B da sempre e ho seguito la squadra persino in trasferta. Ho fatto persino trasferte tremende. Noi siamo stati chiari con loro: “Se volete una Piazza per fare il corteo, questo richiede associazioni e non solo singoli cittadini”.



Con Emilio Coppola loro sono stati prontissimi e precisissimi con la fondazione dell’Associazione “Napoli è della Gente” firmati dai coordinamenti dei gruppi di Curva A e Curva B che per me ha un valore enorme, persino nello stadio dove si può avere un tifo di coordinato tra Curva A e Curva B e per il riferimento dove io posso avere il parere dei tifosi organizzati per quanto riguarda alcune scelte di progettazione dello stadio. Non ci hanno chiesto un euro. Per me ha un valore straordinario e mi sento uno di loro, il mio abbonamento non lo mollo neanche se mi tagliano la testa!".