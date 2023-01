Ag. Di Lorenzo: “Il Napoli ha i suoi tempi, ma discuteremo del rinnovo a tempo debito”

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Matteo Politano, ha parlato durante ‘Il Bello del Calcio’

Non è vero che 10 giorni sono pochi: io vedo i miei calciatori e noto che ci sono delle differenze. In Inter-Napoli la squadra ha avuto un problema di carattere fisico. Venerdì paradossalmente la squadra favorita era la Juventus, che giocava sì male ma veniva da otto successi consecutivi e poteva arrivare a quattro punti dal Napoli vincendo. La squadra di Spalletti ha mostrato ferocia anche per questa paura. Quando si affronta Allegri bisogna sempre fare attenzione, anche quando le partite sembrano chiuse può sempre succedere qualcosa.

Napoli-Cremonese? Credo riposeranno sia Rui, sia Di Lorenzo, che Politano. Bisogna dare spazio anche ad altri elementi della Rosa, che è molto competitiva. I ragazzi vivono questo momento con grande serenità ed equilibrio. Politano in attacco è quello che segna meno, ma dà grande equilibrio. Lui e Mario Rui sono fondamentali per questa squadra. Io sono orgoglioso di tutti i miei assistiti, ma il portoghese ha un posto speciale nel mio cuore: 10 anni fa non giocava ad Empoli e a gennaio voleva andare al Crotone. Lo convinsi a restare e divenne titolare, poi è andato a Roma e nonostante l’infortunio al crociato è ripartito. Ha giocato Mondiali ed Europei con il Portogallo, vinto una Nations League e lottato per lo Scudetto con tantissime presenze in azzurro. E’ stato massacrato probabilmente anche per criticare me.

Di Lorenzo vuole restare a vita a Napoli? Il club ha i suoi tempi, ma discuteremo del prolungamento a tempo debito. Se il Napoli vincesse il titolo sarei l’unico procuratore napoletano ad avere il capitano e altri due elementi in rosa”.