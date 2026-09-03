Hojlund chiarisce: "Mai contro Conte, le mie parole sono state interpretate male"

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Rasmus Hojlund torna sulle dichiarazioni rilasciate dopo Napoli-Como e chiarisce il significato della maggiore libertà concessagli da Allegri.

Rasmus Hojlund fa chiarezza. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli è tornato sulle parole pronunciate dopo la sfida contro il Como, quando aveva raccontato di sentirsi "più libero" con Massimiliano Allegri. Una dichiarazione interpretata da qualcuno come una critica alla precedente gestione: "Penso sia stato interpretato male e preso fuori contesto ciò che ho detto. L'anno scorso ha funzionato molto bene con me spalle alla porta, e la squadra ha avuto successo. Sono felice del lavoro fatto con Conte".

Hojlund: "Con il mio stile posso dare di più alla squadra"

Il danese ha quindi spiegato cosa intendesse realmente parlando della libertà concessagli da Allegri: "Ma come ho detto, per il mio stile di gioco penso di poter dare di più alla squadra. Sono un giocatore veloce, posso attaccare lo spazio, una cosa che penso di aver fatto un po' la scorsa stagione ma di avere quest'anno più libertà di fare". Hojlund rivendica dunque le caratteristiche che sente maggiormente nelle proprie corde, senza rinnegare il lavoro svolto con Antonio Conte.