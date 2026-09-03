Hojlund: "C'è un attaccante fortissimo in Serie A. Scudetto? Vogliamo competere"

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Rasmus Hojlund parla della corsa scudetto del Napoli. Il danese scherza anche sui gol di Malen: "Spero non ne segni troppi".

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul rapporto con Gian Piero Gasperini, suo primo allenatore in Italia ai tempi dell'Atalanta: "È bravissimo, fa un calcio offensivo e veloce. È un allenatore che pretende tanto, dal pressing al movimento senza palla. Da lui ho imparato tanto, sono stato fortunato ad averlo all'inizio della mia carriera: grazie a lui sono il giocatore che sono oggi".

Hojlund: "Vogliamo competere per lo scudetto"

Il centravanti danese ha parlato anche dell'ottimo momento di Donyell Malen e dell'influenza di Gasperini sulla crescita degli attaccanti: "È un giocatore con tante qualità: veloce, cinico davanti alla porta, fa movimenti fantastici. Gasperini ha una storia positiva nel rendere gli attaccanti dei bomber". Hojlund ha poi concluso con una battuta che diventa una dichiarazione sulle ambizioni del Napoli: "Spero però che non segni troppo perché noi vogliamo competere per lo scudetto".