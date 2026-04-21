Ag. Marianucci: "Futuro dipende da chi sarà l'allenatore. Non se obiettivi di Conte e ADL coincidono"

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"Zaccagni è un giocatore che è sempre piaciuto al Napoli, ma non c’è mai stato nessun tipo di presupposto per una trattativa”.

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Luca Marianucci e Mattia Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Credo che il contraccolpo della partita di Parma ha influito, Politano tiene alla maglia e al Napoli e si è reso conto che questa è stata una delle prestazioni più brutte della squadra di Conte. Andare in Champions è un atto dovuto, bisogna continuare a puntare al secondo posto, che ti permette di giocare la Supercoppa italiana se non dovesse tornare alla gara unica.

Marianucci? Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l’allenatore, su di lui devo dire delle cose ma parlerò a fine campionato.

Conte? Per proseguire un rapporto bisogna avere degli obiettivi comuni, non so se quelli del presidente sono gli stessi dell’allenatore. Zaccagni è un giocatore che è sempre piaciuto al Napoli, ma non c’è mai stato nessun tipo di presupposto per una trattativa”.