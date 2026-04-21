Futuro Conte, Monti: “ADL è fenomenale nelle trattative con gli allenatori”

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"Lui ha una sua strategia ed ottiene sempre quello che voleva, per me proverà a salutarsi con un finto vogliamoci bene”.

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Se hai staccato mentalmente sotto l’aspetto della grinta vuol dire che il re è nudo e quindi sotto non c’era niente. Se non trovi chiavi oltre questo deve esserci una proposta di gioco. Non mi preoccupano le cinque gare che mancano perché saranno come le altre e in generale la proposta di gioco è molto povera. Oltre ai vari aspetti caratteriali c’è anche il calcio, il Napoli propone poco calcio. Il Napoli ha vinto spesso partite brutte, c’è da sottolineare questo”.

Su De Bruyne: “Il Napoli fa fatica a digerire un giocatore come De Bruyne, il Napoli quando palleggia fa fatica e quindi al Napoli serve un giocatore stile box to box come McTominay e non un giocatore con la palla come De Bruyne. Il Napoli ha bisogno di giocatori che vanno senza palla; io non faccio un discorso di valore ma non era il giocatore giusto che serviva al Napoli. Per me l’esperimento sui Fab Four è fallito, andiamo troppo piano per poter vederli insieme”.

Sulla panchina Napoli: “De Laurentiis è un grande accompagnatore, lui è fenomenale nelle trattative con gli allenatori. Lui ha una sua strategia ed ottiene sempre quello che voleva, per me proverà a salutarsi con un finto vogliamoci bene”.