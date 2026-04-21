Fattori: "Italiano al Napoli? Non lo vedrei bene, manca di sprint per squadra che deve vincere"

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"Ha vinto la Coppa Italia, ma in campionato non fa mai bene, questa è la verità".

A Tmw Radio, nel corso di 'Maracanà', è intervenuto l'ex calciatore e allenatore Sauro Fattori.

Spalletti con la Roma di Gasperini sarebbe andato in Champions?

"Gasperini non è che abbia uno squadrone eh. E poi comunque ci sono gruppi che ti accolgono in un modo, altri in un altro. E ti possono rendere in maniera differente".

Italiano ha detto che la stagione del Bologna è finita. Che ne pensa? Ciclo finito?

"La storia finisce perché ha vissuto un po' di rendita. Ha vinto la Coppa Italia, ma in campionato non fa mai bene, questa è la verità. Anche a Firenze è stato così, è uno da ottava-decima posizione. Fa sempre bene nelle coppe, però in campionato con la squadra che ha...Al Napoli? Non lo vedrei bene, è un buon gestore di spogliatoio, devo dire la verità, però non ha lo sprint per una squadra che deve vincere".

Fabregas, Italiano o Gasperini più adatto a Napoli per il post-Conte?

"Penso Italiano, perché gli altri due sono troppo innovativi ed è difficile riadattarsi. Italiano invece può gestire la situazione".

Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?

"Allegri ha fatto il massimo, ha preso una squadra che era arrivata decima, hanno preso Modric di 40 anni, Rabiot, e ha dato identità. Gasperini ha faticato perché non ha giocatori adatti. Conte aveva una squadra incredibile, lui si lamenta sempre ma arrivare 30esimo in Champions è un fallimento clamoroso".