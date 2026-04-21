Di Lorenzo e Vergara, l'agente svela: "Ecco quando saranno convocati"

vedi letture

"Andare in Champions è un atto dovuto, bisogna continuare a puntare al secondo posto, che ti permette di giocare la Supercoppa italiana".

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo, Politano e Vergara, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Credo che il contraccolpo della partita di Parma ha influito, Politano tiene alla maglia e al Napoli e si è reso conto che questa è stata una delle prestazioni più brutte della squadra di Conte. Andare in Champions è un atto dovuto, bisogna continuare a puntare al secondo posto, che ti permette di giocare la Supercoppa italiana se non dovesse tornare alla gara unica.

Di Lorenzo? Potrebbe aggregarsi alla squadra per Como-Napoli, credo ce la possa fare. Vergara? Se non è Como-Napoli potrà ritornare nelle ultime tre partite".