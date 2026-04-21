Braglia: "Allegri ha deluso più di Conte, non ha avuto gli stessi infortuni"

vedi letture

"Perché una squadra del valore del Milan, con qualche mancanza ma senza un'identità precisa, monotona come gioco, con un impegno solo a settimana".

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Lecce e Cremonese, chi si può salvare?

"Credo che il Lecce sia avanti, la Cremonese è un po' che non vince e il Lecce ha più identità di squadra. Giampaolo purtroppo non ha portato troppo, oggi vedo la Cremonese dietro".

Che effetto le ha fatto vedere un grande simbolo del Torino con scritto Cairo vattene? Parlo di Pulici:

"Si vede che c'è astio nei confronti del presidente, ma oggi sai con chi prendertela, se arrivano gli stranieri con chi te la prendi? Tutte le proprietà straniere hanno quasi tutte fallito, perché gli interessa fare business. Capisco Pulici, anche se Cairo però ha tirato fuori i soldi e ha sempre sostenuto il Torino. E quanti anni è in Serie A con lui? Ed è rimasto a certi livelli. Io spezzerei una lancia a favore di Cairo".

Como, Fabregas non deve essere troppo incensato?

"All'inizio del campionato, nessuno avrebbe scommesso che il Como avrebbe fatto questo percorso. Io trovo che la figura dell'allenatore sia quella di riqualificare il valore di una rosa. Tolto Chivu, non trovo altri che hanno valorizzato la rosa, così come Fabregas".

Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?

"Allegri. Perché una squadra del valore del Milan, con qualche mancanza ma senza un'identità precisa, monotona come gioco, con un impegno solo a settimana, io penso che doveva fare di più. Uno della sua esperienza doveva dargli maggiore identità e combattività. Per me è troppo distante dall'Inter, è un fallimento. E non ha avuto gli infortuni del Napoli".