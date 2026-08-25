Liberare un posto non basta per Zeballos, Scotto: "Ecco come stanno le cose"

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Calciomercato Napoli, il punto sulla situazione Zeballos

Prosegue il tormentone legato a Exequiel Zeballos. Nella giornata di oggi c'è stato un contatto diretto, a Castel Volturno, tra il Napoli e l'agente del talento argentino del Boca Juniors, per discutere di un possibile trasferimento non più immediato, ma rimandato alla finestra di gennaio. Ne ha parlato anche il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, sui suoi canali social:

Napoli-Zeballos, solo a gennaio?

"Chiariamo la situazione di Zeballos. E' vero, l'agente è stato a Castel Volturno, ma non significa che arriverà l'argentino. Il Napoli non lo può prendere adesso perché non ha posto in lista e pure se dovesse uscire un posto in lista l'obiettivo è prendere un attaccante centrale. All'agente del calciatore è stato detto che proverà a procedere direttamente a gennaio a parametro zero. Zeballos oggi costerebbe 8mln di euro quindi è stato detto semplicemente questo", le parole del giornalista napoletano.