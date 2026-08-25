Allegri e la città: "Ancora meglio rispetto a 30 anni fa! E poi questi tifosi e questo club..."

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Ultime calcio Napoli, le parole di Max Allegri

Non solo gli obiettivi ed il giudizio su alcuni signoli. Max Allegri, tecnico del Napoli, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche della città, conosciuta nella breve esperienza sfortunata da calciatore in quel Napoli disastrato che poi finì per retrocedere con ampio anticipo. Di seguito il passaggio nello specifico.

Lei conosce bene Napoli, al di là del fatto che ha vestito l'azzurro tanti anni fa. C'è qualcosa che l'ha colpita particolarmente rispetto alla sua prima esperienza?

"Napoli è totalmente cambiata rispetto a trent'anni fa, come città. Era meravigliosa allora, e adesso è diventata ancora di più. Con un pubblico e dei tifosi passionali, con una società che in quindici anni ha navigato stabilmente tra Europa League e Champions League vincendo anche due scudetti. È una piazza che è cresciuta tantissimo, e si sente".