Ag. Meret: "Nove anni a Napoli sono tanti, siamo aperti a tutto". E sul rinnovo...

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Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret e Ange-Yoan Bonny, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb

Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret e Ange-Yoan Bonny, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi sul futuro del portiere del Napoli e sulla situazione contrattuale del suo assistito. L'agente ha parlato anche dell'attaccante dell'Inter, protagonista di una buona prestazione nonostante la sconfitta dei nerazzurri contro il Club Brugge. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione di Bonny contro il Club Brugge:

“Lui è eccezionale in questo. L’anno scorso ha giocato tanto, ma è stato inserito spesso e si è sempre fatto trovare pronto: è cresciuto tantissimo come ragazzo, sta meritando quello che sta avendo. Ha fatto un eurogol, sono molto contento per lui: dispiace che non sia servito a fare un punto prezioso”.

In estate si è parlato di un possibile addio?

“No. Per l’Inter è stato sempre un punto fermo: hanno quattro attaccanti straordinari e si sa che nelle grandi squadre, tenendo fuori Lautaro e Thuram, sono tutti molto preziosi. Non c’è mai stato alcun pensiero”.

Napoli, Pastorello parla del futuro di Meret e del possibile rinnovo di contratto

A Napoli Meret è al nono anno nonostante rinnovi sempre brevi...

“È un friulano adottato in Campania. Quest’anno vedremo: siamo aperti a tutto, c’è un dialogo costante ma non c’è fretta. C’è stato un anno in cui è arrivato a ridosso della scadenza e abbiamo tranquillamente rinnovato: ora fare previsioni diventa difficile. Nove anni sono tanti, ma continuare può essere una bella cosa: Alex ora è concentrato sul rientrare al 100% per aiutare la squadra”.