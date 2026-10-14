Di Canio critica Di Lorenzo: “Sul secondo gol trotterella, doveva chiudere prima”

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Paolo Di Canio analizza il secondo gol subito dal Napoli contro il Villarreal e solleva dubbi sulla posizione di Di Lorenzo.

Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel postpartita di Villarreal-Napoli, sfida di Champions League terminata 3-1 per gli spagnoli. Al centro della sua analisi il comportamento difensivo di Giovanni Di Lorenzo in occasione del secondo gol del Villarreal. Pur riconoscendo la consueta attenzione tattica del capitano azzurro, l'ex azzurro ha evidenziato un ritardo nella chiusura difensiva, interrogandosi anche sull'efficacia della posizione avanzata occupata dal giocatore nello schieramento di Massimiliano Allegri.

Di Canio su Di Lorenzo e il secondo gol del Villarreal

L'ex attaccante ha sottolineato come l'episodio possa essere legato anche alla disposizione tattica del Napoli, richiamando la necessità di trovare maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: “A Di Lorenzo si può dire tutto, ma non che non abbia attenzione maniacale nel fare il suo compito. Invece trotterella, doveva chiudere prima sul secondo gol del Villarreal. Non è che stare così alto lo mette in difficoltà? Vanno trovati gli equilibri. Il Villarreal è una squadra abituata a giocare in Europa da anni, hanno mentalità squadre così”.