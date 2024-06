Ag. Motta rettifica: “Non dissi che Conte non sarebbe mai andato a Napoli, intendevo dopo Garcia”

Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

“La Lazio? Baroni mi piace. Ha fatto una vera impresa con il Verona, è un profilo molto preparato. Alla Lazio può fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

Tudor si è dimesso dopo pochi mesi…

“Tudor ha un carattere forte. Evidentemente gli hanno imposto qualcosa che lui non voleva farsi imporre. La rovina della Lazio è stata la partenza di Tare e continuo ad insistere su questo”.

Il Monza ha scelto Nesta.

“È una scelta coraggiosa. Galliani sicuramente lo conosce molto bene e se lo ha scelto ha fiducia nelle qualità di Sandro”.

Conte-Napoli binomio vincente?

“Sui social mi hanno rimproverato che avevo detto che Conte non sarebbe mai andato al Napoli. In realtà avevo detto che non sarebbe mai andato al posto di Garcia. De Laurentiis si è reso conto degli errori fatti e ha preso un allenatore che si prende la responsabilità di tutto il settore tecnico. Conte è un decisionista che prende oneri e onori”.

Thiago Motta allenerà la Juventus.

“L’ho sempre detto: Thiago è destinato ad una grandissima carriera. Credo che a Bologna non si siano resi conto - e non parlo della società - quanto sia stato importante Thiago per il traguardo raggiunto”.

E la Roma?

“Ho molta fiducia in De Rossi. Ma non basta un buon allenatore per fare una grande squadra. Non conosco bene il direttore sportivo, mi auguro che possa individuare i talenti migliori. E spero che la Roma possa fare bene”.