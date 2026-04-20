Sky, Compagnoni avvisa: "Rosa non va rivoluzionata! Conte resta? Ecco la percentuale"
Il telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Queste le sue parole, a partire dal futuro di Antonio Conte: "Se Conte restasse comunque sarebbe ottimo. Ma l’organico non va rivoluzionato. Secondo me ad oggi Conte resta a Napoli al 45%. storicamente più due stagioni non rimane, la dichiarazione sulla Nazionale qualcosa dice. Poi per me si è un po’ incartato di recente nella gestione del Napoli. E’ un allenatore straordinario, ma ultimamente la sua squadra non è messa bene in campo.
I ‘Fab Four’ sono fantastici, ma se giocano tutti insieme uno va fuori ruolo e nessuno brilla. Vista Napoli-Lazio in questo momento non si può prescindere da Alisson Santos, perché è l’unico che salta l’uomo e ha brillantezza. Ne beneficerebbero anche gli altri compagni. Conte alla Roma? Sono rumors che nella Capitale ci sono, ma c’è da vedere e da verificare una marea di cose. Gasperini al Napoli? Difficile dirlo, ma se dovesse andare via a me non dispiacerebbe se tornasse Sarri. Senza Conte serve un allenatore ‘di nome’ perché avrebbe maggiori credenziali e linea di credito in una piazza importante come Napoli. Tuttavia molto dipende dalla forza della squadra, dal mercato, visto che nella scorsa estate si è speso molto ma non troppo bene, e da una presenza di una società forte, perché l’allenatore è importante ma fino ad un certo punto".
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