Sky, Compagnoni avvisa: "Rosa non va rivoluzionata! Conte resta? Ecco la percentuale"

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"Storicamente più due stagioni non rimane, la dichiarazione sulla Nazionale qualcosa dice. Se Conte restasse comunque sarebbe ottimo"

Il telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Queste le sue parole, a partire dal futuro di Antonio Conte: "Se Conte restasse comunque sarebbe ottimo. Ma l’organico non va rivoluzionato. Secondo me ad oggi Conte resta a Napoli al 45%. storicamente più due stagioni non rimane, la dichiarazione sulla Nazionale qualcosa dice. Poi per me si è un po’ incartato di recente nella gestione del Napoli. E’ un allenatore straordinario, ma ultimamente la sua squadra non è messa bene in campo.

I ‘Fab Four’ sono fantastici, ma se giocano tutti insieme uno va fuori ruolo e nessuno brilla. Vista Napoli-Lazio in questo momento non si può prescindere da Alisson Santos, perché è l’unico che salta l’uomo e ha brillantezza. Ne beneficerebbero anche gli altri compagni. Conte alla Roma? Sono rumors che nella Capitale ci sono, ma c’è da vedere e da verificare una marea di cose. Gasperini al Napoli? Difficile dirlo, ma se dovesse andare via a me non dispiacerebbe se tornasse Sarri. Senza Conte serve un allenatore ‘di nome’ perché avrebbe maggiori credenziali e linea di credito in una piazza importante come Napoli. Tuttavia molto dipende dalla forza della squadra, dal mercato, visto che nella scorsa estate si è speso molto ma non troppo bene, e da una presenza di una società forte, perché l’allenatore è importante ma fino ad un certo punto".