Petrachi candida Conte in nazionale: "Può stravolgere il sistema dalle radici"

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"Magari riparte dai giovani, cambia delle regole... È molto esigente con se stesso e con gli altri, è quello che può unire tutti noi italiani"

Gianluca Petrachi, responsabile dell'area tecnica del Torino, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento Inside The Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sui temi principali del calcio italiano.

È giusto avere 7 stranieri su 11 in una Primavera?

"Sono vecchio stampo, sono invecchiato forse, per me il giusto numero sarebbe di 5 stranieri. In quel modo il sistema degli italiani viene valorizzato molto di più".

Chi le piacerebbe vedere come ct della Nazionale?

"Credo che Conte possa stravolgere gli equilibri di un sistema, partendo dalle radici dello stesso. Magari riparte dai giovani, cambia delle regole... È molto esigente con se stesso e con gli altri, è quello che può unire tutti noi italiani".

Napoli e Milan devono rammaricarsi di qualcosa?

"II Napoli degli infortuni. Senza tutti quegli infortuni se la sarebbe giocata, il Milan ha dato una grandissima raddrizzata. Non è che in un anno puoi raggiungere tutti gli obiettivi, al di là dei soldi che metti in un mercato".