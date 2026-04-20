Martorelli: "Uno dei Napoli più brutti! Squadra spenta e mosse di Conte mai pericolose"

vedi letture

"Una delle partite più brutte del Napoli che non ha mai impensierito il portiere avversario. Nazionale? Malagò il candidato numero uno"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in cui ha parlato dei temi attuali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Per il Napoli brutta sconfitta contro la Lazio.

"Una delle partite più brutte del Napoli che non ha mai impensierito il portiere avversario. Ho visto una squadra spenta. Conte ha cercato di rimescolare le cose ma non hanno mai creato pericolosità alla Lazio. Una brutta sconfitta da parte del Napoli, è il bello del calcio".

E il futuro della Nazionale?

"Serve un punto di intesa prima di eleggere il presidente della FIGC. Credo che il candidato numero uno sia Malago' che ha l'appoggio della Serie A. Ma la cosa essenziale sarebbe che venisse redatto un programma condiviso da tutti".

Come finirà tra Gasperini e Ranieri?

"Credo che ne rimarrà solo uno. Peccato perché era una situazione che poteva essere gestita in maniera più tranquilla discutendone in casa. Le dichiarazioni di Ranieri hanno portato ad una reazione inevitabile".